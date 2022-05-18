Баранец: Доблестный "Азов"* на беседах с контрразведкой сидит с мокрыми штанами

С металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе продолжается сдача в плен националистического батальона "Азов"* и военнослужащих нацгвардии и ВСУ.

Интересно мнение экспертов по этой теме. Военный обозреватель "Комсомольской правды" и эксперт Виктор Баранец рассказал, как с этим сейчас обстоят дела в Киеве и что делать нам.

"В Киеве с огромными понтами готовится судилище над российскими военнопленными. У нас не должно заржаветь, мы должны делать адекваточку, мы должны алаверды вот такое юридическое делать. Мы тоже должны принародно, публично, при созерцании всего мира устроить суд — не судилище", — говорит Баранец

Также обозреватель рассказал о том, что нужно сделать с пленными нацистами "Азова"*.

"Эти доблестные "азовцы"* во время бесед с сотрудниками контрразведки уже сидят с мокрыми штанами, готовые выложить любую информацию про своих сослуживцев. Думаю, что у наших следователей с тем, кто был музыкантом, хлебопёком, а кто был убийцей, проблем не будет", — подытожил аналитик.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.