Уже совсем скоро подойдёт к концу процесс сдачи в плен националистического батальона "Азов"* и боевиков ВСУ и нацгвардии с металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.
Вывод плененных украинских военнослужащих с завода проходил и ночью 18 мая.
Командир батальона "Восток" ВВ МВД ДНР Александр Ходаковский отметил, что процедура сдачи в плен продолжалась и с наступлением темноты, до 22:00, а через его участок вышли порядка 600 боевиков.
"С наступлением темноты процесс сдачи в плен не приостановили, до двадцати двух (часов. — Прим. ред.) противник продолжал выходить с "Азовстали". Через наш участок вышло около шестисот человек, утром пока тишина", — сообщил комбат.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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