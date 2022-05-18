Ходаковский: "Ночью через наш участок с "Азовстали" вышли 600 боевиков"

Уже совсем скоро подойдёт к концу процесс сдачи в плен националистического батальона "Азов"* и боевиков ВСУ и нацгвардии с металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Вывод плененных украинских военнослужащих с завода проходил и ночью 18 мая.

Командир батальона "Восток" ВВ МВД ДНР Александр Ходаковский отметил, что процедура сдачи в плен продолжалась и с наступлением темноты, до 22:00, а через его участок вышли порядка 600 боевиков.

"С наступлением темноты процесс сдачи в плен не приостановили, до двадцати двух (часов. — Прим. ред.) противник продолжал выходить с "Азовстали". Через наш участок вышло около шестисот человек, утром пока тишина", — сообщил комбат.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.