Ничего принципиально нового гиперзвукове оружие, об успешном испытании которого сообщили недавно ВВС США, из себя не представляет, считает военный эксперт Константин Сивков.
Доктор военных наук объяснил в эфире "Вечерней Москвы", что подобные аэробаллистические ракеты стояли на вооружении американских ВВС с начала 1960-х годов. По одним данным дальность их полёта составляет 500 км, по другим — около 1000.
Но эти ракеты не соответствуют двум критериям гиперзвукового оружия: самонаведению и маневрированию. Стрелять по неподвижным целям они могут, однако удар на подвижный наземный объект обеспечить не получится, заметил Сивков.
Скорее всего, в данной ситуации США говорят о создании большой дальнобойной аэробаллистической ракеты, которую легко сбить, так как у неё нет маневра, заключил аналитик.
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