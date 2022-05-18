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Автор Максим Александров

Сивков: гиперзвуковое оружие США не соответствует двум условиям

Силовые структуры

Ничего принципиально нового гиперзвукове оружие, об успешном испытании которого сообщили недавно ВВС США, из себя не представляет, считает военный эксперт Константин Сивков.

Доктор военных наук объяснил в эфире "Вечерней Москвы", что подобные аэробаллистические ракеты стояли на вооружении американских ВВС с начала 1960-х годов. По одним данным дальность их полёта составляет 500 км, по другим — около 1000.

Но эти ракеты не соответствуют двум критериям гиперзвукового оружия: самонаведению и маневрированию. Стрелять по неподвижным целям они могут, однако удар на подвижный наземный объект обеспечить не получится, заметил Сивков.

Скорее всего, в данной ситуации США говорят о создании большой дальнобойной аэробаллистической ракеты, которую легко сбить, так как у неё нет маневра, заключил аналитик.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
сша россия константин сивков
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