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Автор Максим Александров

Кнутов: ставка ВСУ на западное оружие не сработала

Силовые структуры

С появлением листьев на деревьях ВСУ изменили свою тактику. Теперь часть подразделений или прячутся в каких-то лесных насаждениях, или уходят в города. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Кнутов: ставка ВСУ на западное оружие не сработала

Эксперт в беседе с Украиной. ру отметил, что небольшие посёлки ВСУ сейчас сдают практически без боя. Удерживать оборону в полях также бесполезно, так как если создаётся какой-то укрепрайон, то он тут же разносится артиллерией и авиацией.

По словам собеседника издания, западное оружие, на которое делали ставку ВСУ, также им не помогает. Американские "Стрингеры", например, которыми украинцы грозились "посадить всю российскую авиацию на аэродром", дают фальстарт в 90% случаев.

Аналитик также добавил, что российские военные отработали дополнительные противоракетные приёмы: вертолёты и самолеты научились уходить от этих ракет и успешно работать по тем районам, откуда вели огонь. Это усугубило ситуацию, так как в итоге весь личный состав "разносится", — заключил Кнутов.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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