Скабеева: Среди пленных есть наёмники — у одного шеврон с британским флагом

Сдавшихся в плен националистов батальона "Азов"* из "Азовстали" доставили в Еленовку.

В каждом автобусе дежурят несколько российских военнослужащих с автоматами

"Среди пленных, вероятно, есть иностранные наёмники. У одного из них — на плече шеврон с британским флагом", — сообщает в соцсети журналист и ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева.

Информация, что среди блокированных на "Азовстали" боевиков есть, как минимум, три гражданина Великобритании не так давно появлялась в английской прессе.

Известно, что ряды нацбата "Азов"* британцы пополнили ещё до начала спецоперации. До этого бывали в Афганистане.

"Бывшие боевые товарищи советовали им "оставить один патрон для себя, чтобы не попасть в плен, где с них обязательно спросят за военные преступления". Теперь совет уже не пригодится", — пишет военкор Евгений Поддубный.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.