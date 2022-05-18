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Автор Дмитрий Плотников

Скабеева: Среди пленных есть наёмники — у одного шеврон с британским флагом

Силовые структуры

Сдавшихся в плен националистов батальона "Азов"* из "Азовстали" доставили в Еленовку.

Скабеева: Среди пленных есть наёмники — у одного шеврон с британским флагом

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"Среди пленных, вероятно, есть иностранные наёмники. У одного из них — на плече шеврон с британским флагом", — сообщает в соцсети журналист и ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева.

Информация, что среди блокированных на "Азовстали" боевиков есть, как минимум, три гражданина Великобритании не так давно появлялась в английской прессе.

Известно, что ряды нацбата "Азов"* британцы пополнили ещё до начала спецоперации. До этого бывали в Афганистане.

"Бывшие боевые товарищи советовали им "оставить один патрон для себя, чтобы не попасть в плен, где с них обязательно спросят за военные преступления". Теперь совет уже не пригодится", — пишет военкор Евгений Поддубный.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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Среди пленных есть наёмники — у одного шеврон с британским флагом
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы ольга скабеева евгений поддубный
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