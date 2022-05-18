В Мариуполе, в Северодонецке и в ряде других населенных пунктах Донбасса и пока неосвобождённой части Украины сейчас массово сдаются украинские военнослужащие
Очередной украинский нацгвардеец, сдавшийся в плен российским военным, сейчас помогает в больнице Мариуполя.
Он рассказал корреспонденту RT Игорю Жданову, что хотел сбежать из армии, но сперва побоялся.
"Услышали, как один солдат сбежал (срочник), его нашёл "Азов"* — и застрелили. И мы решили дождаться момента. Ну и когда наши командиры все уже ушли, мы остались одни недалеко от школы. Мы пришли на школу… и мы им (русским. — Прим. ред.) сдались".
Он также рассказал, как над ним издевался офицер "Азова"* — бил его и выкручивал пальцы.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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