Испанское издание Rebelión 16 мая опубликовало статью, в которой приглашение Владимира Зеленского на саммит НАТО в Мадриде подвергается критике. Автор публикации уверен, что такой поступок испанского правительства лишь усилит напряжённость в Европе.
"Приглашение председателя правительства Испании Педро Санчеса президенту Украины Зеленскому посетить июньский саммит НАТО в Мадриде — это ужасная новость, которая усиливает тревогу, распространяющуюся в Европе в последние недели", — заявили в Rebelión.
Автор статьи считает, что приглашение Зеленского усиливает конфликт, поскольку его присутствие на саммите НАТО может ещё раз подтвердить возможность вступления Украины в Альянс, что явилось одной из причин конфликта. Автор утверждает, что Украине стоит принять нейтральный статус с отказом от членства в НАТО, чтобы положить конец военным действиям.
"Украина должна принять нейтральный статус и отказаться от членства в НАТО, что обеспечит сосуществование и даст гарантии безопасности для России и Европы в целом. Ни одна из этих целей не оправдывает приглашение Санчеса Зеленскому", — говорится в статье.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Наёмник из Великобритании приехал воевать за Украину, однако вскоре сложил сдался в плен. Он рассказал о том, что увидел в Буче после отхода из города русских.