В Испании назвали ужасным приглашение Зеленского на саммит НАТО в Мадриде

Испанское издание Rebelión 16 мая опубликовало статью, в которой приглашение Владимира Зеленского на саммит НАТО в Мадриде подвергается критике. Автор публикации уверен, что такой поступок испанского правительства лишь усилит напряжённость в Европе.

"Приглашение председателя правительства Испании Педро Санчеса президенту Украины Зеленскому посетить июньский саммит НАТО в Мадриде — это ужасная новость, которая усиливает тревогу, распространяющуюся в Европе в последние недели", — заявили в Rebelión.

Автор статьи считает, что приглашение Зеленского усиливает конфликт, поскольку его присутствие на саммите НАТО может ещё раз подтвердить возможность вступления Украины в Альянс, что явилось одной из причин конфликта. Автор утверждает, что Украине стоит принять нейтральный статус с отказом от членства в НАТО, чтобы положить конец военным действиям.