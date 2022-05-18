Появилось видео уничтожения американских супергаубиц М777 на Украине

Российским беспилотником-камикадзе на границах ДНР была уничтожена батарея гаубиц М777, переданных киевскому режиму США.

Опубликованный ролик снял разведывательный БПЛА, с помощью которого на обнаруженные позиции ВСУ наводился барражирующий боеприпас "Куб" от российского разработчика ZALA AERO. В комментариях к видео уточняется, что беспилотнику для поражения цели не требуется точного попадания, основной вред наносят осколки.

Ранее сообщалось, что широко разрекламированные американские гаубицы под калибр НАТО 155-мм практически бесполезны для украинской армии. Мало того, что они требуют должного обслуживания и ремонта, а в ВСУ нет подходящих специалистов, артиллерия пришла не укомплектованной. Военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Баранец отметил: вместе с гаубицами Вашингтон забыл поставить электронные системы наводки, что кратно снижает точность оружия.