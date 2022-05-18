Сладков: "Двести замороженных трупов неонацистов ожидают вывоза с "Азовстали"

Известный журналист и военный корреспондент Александр Сладков продолжает рассказывать о процессе сдачи в плен националистов "Азова"* с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Военкор рассказывает, что сейчас двести замороженных трупов неонацистов ожидают вывоза с металлургического комбината. Вот трупы будут эвакуированы, а остальные — только в плен, никаких иллюзий и выдумок Киева.

По его словам, неходячих — 51 боевик, в больнице их лечат наши врачи, остальные за решеткой, лечат врачи "Азова"* с нашими лекарствами, все по Женевской конвенции. Ухудшится состояние — положат в больницу.

"Никаких "всех убить", мы не украинские людоеды, только тщательное расследование и суд. И в Донбассе, и в России правит Закон, а не неонацисты", — сообщает Сладков.

Также он отмечает, что среди пленных много женщин, а они будут содержаться отдельно.

"Спасибо ГРУ, и двум генералам, которые меня терпели 11 часов первой сдачи. И, Алексей Дикий на финал: "Конец легендам "Азова"*. Да, сдаются они так же, как и все. И дальше будут сдаваться. И "Азов"*, и все остальные нацисты, и ВСУ", — подытожил рассказ корреспондент.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.