Ходаковский: командиры "Азова"* могут провести годы в подземельях завода

Боевики неонацистского полка "Азов"* продолжают выходить из своих укрытий и сдаваться в плен. Однако значительное количество их ещё остаются в подземельях "Азовстали".

Не вышли пока и командиры полка Денис Прокопенко и Сергей Волынский. Однако появилась информация, что Святослав Паламарь с позывным "Калина" вышел с завода вечером 18 мая. Командир бригады "Восток" Александр Ходаковский считает, что руководители полка могут скрываться на территории на протяжении двух лет.

Комбат заметил в беседе с Украиной.ру, что их судьба неизвестна. К примеру, они могли сейчас где-то там замуроваться и ждать, пока всё уляжется, а потом выйти через два года, предположил Ходаковский. Запас воды и консервов, по его мнению, у боевиков имеется.

Ранее политолог Марат Баширов заявил, что выйти из подземелий "Азовстали" могут не все. По мнению эксперта, иностранные наёмники сдаваться не будут.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.