Интернет сейчас полон кадров выхода и обыска неонацистов из подземелий "Азовстали". В России сдачу боевиков "Азова"* преподносят как безусловную победу, в Киеве пишут и говорят другое, называя сдачу в плен "эвакуацией".
Процесс продолжается, "азовцы"* выходят наверх, но есть опасения, что всё на этом не закончится. Надо понимать, что сдадутся не все, и несколько сотен человек останутся внизу. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов.
После того, как огромное количество солдат уйдёт, оставшимся будет легче сидеть дальше — у них будет больше еды, им меньше нужно будет затрат на медицинскую помощь. И они продолжат требовать от Зеленского спасти их, заметил аналитик.
По его мнению, не выйдут так же и иностранные наёмники пока им не дадут на это приказ начальники. Поэтому нужно быть готовыми к тому, что история с "Азовсталью" может растянуться еще на много недель.
"При этом, конечно, потребуется гораздо меньше наших союзных войск для охраны периметра и это будет больше полицейский режим, а не военного противостояния, что уже огромный результат для нас", — заключил Баширов.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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