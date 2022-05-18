Баширов: иностранные наёмники не выйдут из подземелий "Азовстали"

Интернет сейчас полон кадров выхода и обыска неонацистов из подземелий "Азовстали". В России сдачу боевиков "Азова"* преподносят как безусловную победу, в Киеве пишут и говорят другое, называя сдачу в плен "эвакуацией".

Процесс продолжается, "азовцы"* выходят наверх, но есть опасения, что всё на этом не закончится. Надо понимать, что сдадутся не все, и несколько сотен человек останутся внизу. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов.

После того, как огромное количество солдат уйдёт, оставшимся будет легче сидеть дальше — у них будет больше еды, им меньше нужно будет затрат на медицинскую помощь. И они продолжат требовать от Зеленского спасти их, заметил аналитик.

По его мнению, не выйдут так же и иностранные наёмники пока им не дадут на это приказ начальники. Поэтому нужно быть готовыми к тому, что история с "Азовсталью" может растянуться еще на много недель.

"При этом, конечно, потребуется гораздо меньше наших союзных войск для охраны периметра и это будет больше полицейский режим, а не военного противостояния, что уже огромный результат для нас", — заключил Баширов.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.