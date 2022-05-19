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Автор Дмитрий Плотников

Марочко: "Огромная проблема с трупами ВСУ, которых несметное число на поле боя"

Силовые структуры

Официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко сообщил, что украинская сторона не забирает тела своих погибших военных, этим приходится заниматься представителям ЛНР.

Марочко: "Огромная проблема с трупами ВСУ, которых несметное число на поле боя"

У нас огромная проблема с телами украинских военнослужащих, которых несметное количество на поле боя, говорит он.

По его словам, при поддержке общественников сегодня идёт эвакуация тел украинских боевиков. Подобные действия не предпринимает украинская сторона, никакой гуманной составляющей у неё к нашим бойцам нет.

"Эвакуацию проводят их же побратимы, которые сложили оружие, и они в очередной раз убеждаются, что приняли правильное решение. Мы все люди православные, тело должно быть предано земле, а не растерзано дикими животными", — говорит Марочко.

У всех погибших берут ДНК-материалы, они систематизируются, и в дальнейшем родным можно будет определить, где похоронен близкий, подытожил подполковник.

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Марочко: "Огромная проблема с трупами ВСУ, которых несметное число на поле боя"
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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