ВСУ пытаются спасти репутацию турецких БПЛА Bayraktar TB2

От Министерства обороны России регулярно поступают сообщения о сбитых при помощи средств ПВО турецких ударных беспилотников "Байрактар ТБ2", используемых украинской стороной в ходе спецоперации. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак якобы направил письмо главкому ВСУ Валерию Залужному о том, что компания Baykar Makina озабочена слабой эффективностью указанных БПЛА, сообщает "Свободная Пресса".

Чтобы рейтинг турецких беспилотников на мировом рынке не упал, Офис президента якобы рекомендует ВСУ использовать "Байрактары" на участках фронта, которые слабо защищены ПВО, дабы сделать больше "красивых роликов".

Издание приводит мнение зарубежных экспертов относительно БПЛА Bayraktar TB2. Так, военные эксперты Кирстен Фонтенроуз и Энди Дреби заявили, что указанный беспилотник не в силах обеспечить воздушную поддержку из-за уязвимости для российской ПВО.

Такое же мнение выразили в индийской газете Defence View (DV), сообщившей 25 апреля, что турецкие беспилотники Bayraktar TB2 неэффективны в противостоянии с РФ.

"Почти невозможно узнать, насколько часто и успешно Украина использовала свои турецкие беспилотники. Но многие эксперты считают, что большинство видео снято с одной атаки, но с разных ракурсов", — пишет DV.

"Свободная Пресса" отмечает, что СВО показала эффективность артиллерии, огонь которой может быть скорректирован беспилотниками. Эффективность "Байрактаров" оказалась преувеличенной: они могут принести пользу в ограниченных конфликтах, в которых противник не имеет современную ПВО, но не в крупных столкновениях. По версии издания, в скором времени турецкие дроны станут беспилотниками одноразового использования.