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Автор Элиза Ибрагимова

Кнутов: ВСУ превосходят ВС РФ по количеству поставок БПЛА

Силовые структуры

Директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов сообщил, что у украинской армии поставок БПЛА больше, чем у российской. Однако РФ не недооценивает этот вид оружия: при помощи беспилотников, в том числе оснащённых ударным вооружением, ведётся разведка. В частности, Кнутов выделил БПЛА "Ореон".

Кнутов: ВСУ превосходят ВС РФ по количеству поставок БПЛА

"К нему крепится специальный контейнер с двумя управляемыми бомбочками, которые в состоянии вывести из строя бронетехнику и уничтожить небольшую группу личного состава. Эта модернизация была проведена с минимальными затратами", — рассказал эксперт изданию "Украина.ру".

Вместе с тем Кнутов отметил, что российским войскам не хватает беспилотников, в отличие от ВСУ. Выходом из ситуации должен стать поиск предприятий, способных в три смены производить этот тип вооружения и поставлять их на линию фронта.

"Мы думали, что мы у Китая сможем закупить эти гражданские беспилотники, но они предпочли уйти с рынка, а не помогать нам в проведении спецоперации. Но надо сказать, что мы применяем и трофейные беспилотники, как и всё остальное", — сказал он.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу юрий кнутов
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