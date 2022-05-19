Кнутов: ВСУ превосходят ВС РФ по количеству поставок БПЛА

Директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов сообщил, что у украинской армии поставок БПЛА больше, чем у российской. Однако РФ не недооценивает этот вид оружия: при помощи беспилотников, в том числе оснащённых ударным вооружением, ведётся разведка. В частности, Кнутов выделил БПЛА "Ореон".

"К нему крепится специальный контейнер с двумя управляемыми бомбочками, которые в состоянии вывести из строя бронетехнику и уничтожить небольшую группу личного состава. Эта модернизация была проведена с минимальными затратами", — рассказал эксперт изданию "Украина.ру".

Вместе с тем Кнутов отметил, что российским войскам не хватает беспилотников, в отличие от ВСУ. Выходом из ситуации должен стать поиск предприятий, способных в три смены производить этот тип вооружения и поставлять их на линию фронта.