Под Камышевахой сдались в плен бойцы украинской теробороны

Под Камышевахой в Луганской области сдались в плен российским военным очередные бойцы так называемой территориальной обороны. Они заявили журналистам издания РИА Новости, что решили добровольно сложить оружие после того, как командование бросило их на произвол судьбы.

По словам одного из пленных Ивана Василенко, в подразделении было сначала 40 человек, затем в плен попали старшие лейтенанты и сержанты. Тербатовцев, оставшихся без командиров, послали на точки и приказали охранять территорию.

Окапываться приходилось в грязи и пить воду из болота, а как только подошли российские войска, "защитники" тут же сдались.

Пленный сообщил, что их подразделение должно было стоять на блокпостах в Днепропетровской области, но брошено было к линии фронта под Попасную.

Василенко также подчеркнул, что относятся к ним в плену намного лучше, чем в украинской армии, а российские военные умнее и сильнее, поэтому смысла противостоять им, по его мнению, нет.