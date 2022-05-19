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Автор Максим Александров

Ходарёнок: ВСУ скоро останутся без военной техники

Силовые структуры

Украинская армия продолжает осваивать технику НАТО. На этот раз в Сети появились снимки бронированные автомобили DZIK польского производства. Однако эти машины для ведения боевых действий совершенно не подходят, заметил военный эксперт, полковник запаса Михаил Ходарёнок.

Ходарёнок: ВСУ скоро останутся без военной техники

Это полицейская техника, которая предназначена для силовиков и специальных задач, пояснил он.

Бронирование на польских автомобилях довольно слабое, максимум от чего оно может защитить, — это пули калибра 7,62 мм. Но один снаряд или даже выстрел из ДШК или "Корда" тут же выведут её из строя.

У ВСУ явно проблемы с лёгкой бронетехникой, считает эксперт. Даже старых советских БМП-1 у них почти нет. Это закономерный результат работы ВКС и крылатых ракет, добавил полковник запаса.

"Сирийские террористы несколько лет назад были вооружены лучше, чем ВСУ. Еще немного, и кроме "бандеромобилей", которые можно размолотить одним РПГ, у ВСУшников не останется ничего", — заключил аналитик.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу нато польша россия украина
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