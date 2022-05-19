Ходарёнок: ВСУ скоро останутся без военной техники

Украинская армия продолжает осваивать технику НАТО. На этот раз в Сети появились снимки бронированные автомобили DZIK польского производства. Однако эти машины для ведения боевых действий совершенно не подходят, заметил военный эксперт, полковник запаса Михаил Ходарёнок.

Это полицейская техника, которая предназначена для силовиков и специальных задач, пояснил он.

Бронирование на польских автомобилях довольно слабое, максимум от чего оно может защитить, — это пули калибра 7,62 мм. Но один снаряд или даже выстрел из ДШК или "Корда" тут же выведут её из строя.

У ВСУ явно проблемы с лёгкой бронетехникой, считает эксперт. Даже старых советских БМП-1 у них почти нет. Это закономерный результат работы ВКС и крылатых ракет, добавил полковник запаса.