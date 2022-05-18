Ракетный удар по учебному центру в посёлке Десна Черниговской области, который ВС России нанесли утром 17 мая, это хороший пример последнего китайского предупреждения, считает военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходарёнок.
Эксперт заметил, что центр в Десне, конечно, не Яворовский полигон, однако удар этот примечателен по целому ряду причин.
Аналитик обратил внимание на отсутствие тотальных разрушений. Это может указывать на то, что целились специально таким образом, чтобы намекнуть: если предупреждение будет проигнорировано, то все учебные помещения ждёт судьба казарм Яворовского полигона.
Судя по оставленной ракетой воронке пятиметровой глубины, на Черниговщину, вероятно, "забежал" "Калибр", а могли и Х-101 отправить, добавил обозреватель.
"Главный вывод для ВСУ в том, что безопасного местечка на территории страны для них больше не осталось", — заключил полковник запаса.
Ранее Ходарёнок заявил, что давно так не смеялся, как после просмотра видео, на котором украинцы носят пограничный столб.
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