Ходарёнок: удар по учебному центру в Десне — последнее китайское предупреждение

Ракетный удар по учебному центру в посёлке Десна Черниговской области, который ВС России нанесли утром 17 мая, это хороший пример последнего китайского предупреждения, считает военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходарёнок.

Эксперт заметил, что центр в Десне, конечно, не Яворовский полигон, однако удар этот примечателен по целому ряду причин.

Аналитик обратил внимание на отсутствие тотальных разрушений. Это может указывать на то, что целились специально таким образом, чтобы намекнуть: если предупреждение будет проигнорировано, то все учебные помещения ждёт судьба казарм Яворовского полигона.

Судя по оставленной ракетой воронке пятиметровой глубины, на Черниговщину, вероятно, "забежал" "Калибр", а могли и Х-101 отправить, добавил обозреватель.

"Главный вывод для ВСУ в том, что безопасного местечка на территории страны для них больше не осталось", — заключил полковник запаса.

Ранее Ходарёнок заявил, что давно так не смеялся, как после просмотра видео, на котором украинцы носят пограничный столб.