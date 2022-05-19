Возможна ли вообще третья мировая война и пройдёт ли она без ядерного оружия — вопрос дискуссионный. Своё мнение высказал политолог Андрей Суздальцев.
Киев и страны Запада в СМИ активно муссируют тему ядерного оружия, которое может применить Россия в ходе военной спецоперации на Украине. Объясняют они свои предположения тем, что ВС РФ якобы не смогут решить конфликт обычными военными способами и это будет своего рода шаг отчаяния. Глава МИД Сергей Лавров ответил на выпады — Россия рассматривает лишь опцию обычных вооружений.
В данном вопросе следует вспомнить историю, считает Суздальцев. В ходе Второй мировой войны у солдат всегда были при себе противогазы на случай применения химического оружия. Однако они им не пригодились, отравляющие газы никто не использовал.
"Этот исторический факт используется сторонниками мнения, что в случае конфликта между Россией и НАТО стороны не будут применять ядерное оружие и будут воевать обычными методами (высокоточное и ракетное оружие). Надеюсь, что мы это не проверим", — цитирует политолога "Украина.ру".
Москву обвиняют в намерении нанести ядерный удар по Киеву, чтобы исключить РФ из ООН, превратив в страну-изгоя, резюмировал Суздальцев.
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