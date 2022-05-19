Суздальцев: третья мировая война если и будет, то без ядерного оружия

Возможна ли вообще третья мировая война и пройдёт ли она без ядерного оружия — вопрос дискуссионный. Своё мнение высказал политолог Андрей Суздальцев.

Киев и страны Запада в СМИ активно муссируют тему ядерного оружия, которое может применить Россия в ходе военной спецоперации на Украине. Объясняют они свои предположения тем, что ВС РФ якобы не смогут решить конфликт обычными военными способами и это будет своего рода шаг отчаяния. Глава МИД Сергей Лавров ответил на выпады — Россия рассматривает лишь опцию обычных вооружений.

В данном вопросе следует вспомнить историю, считает Суздальцев. В ходе Второй мировой войны у солдат всегда были при себе противогазы на случай применения химического оружия. Однако они им не пригодились, отравляющие газы никто не использовал.

"Этот исторический факт используется сторонниками мнения, что в случае конфликта между Россией и НАТО стороны не будут применять ядерное оружие и будут воевать обычными методами (высокоточное и ракетное оружие). Надеюсь, что мы это не проверим", — цитирует политолога "Украина.ру".

Москву обвиняют в намерении нанести ядерный удар по Киеву, чтобы исключить РФ из ООН, превратив в страну-изгоя, резюмировал Суздальцев.