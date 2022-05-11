Daily Express: Запад уничтожит Москву и Санкт-Петербург за 90 секунд

Западные страны беспокоятся, смогут ли противостоять ядерной угрозе РФ, о которой никто не забывает. Британская пресса пишет, что Вашингтон, Лондон и их союзники полагают, что Москву от применения такого масштабного оружия остановит тот факт, что стратегический арсенал Запада способен уничтожить Москву и Санкт-Петербург за две минуты максимум.

Издание Daily Express отмечает, что в случае удара ракет РФ по одной из стран НАТО, агрессия будет воспринята против всего Североатлантического альянса, и ответят на ядерную атаку все его члены. Причем ответ Запада будет "ошеломляющим", говорит редактор британского издания London Evening Standard (ES) Роберт Фокс: