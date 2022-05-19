Военные России захватили противотанковое вооружение ВСУ в Камышевахе

В ходе боевых действий в районе населенного пункта Камышеваха Луганской области российские военные захватили противотанковое вооружение ВСУ. Самым примечательным образцом является одноразовый ручной гранатомёт RGW-90 "Матадор" . Об этом сообщает военный корреспондент Евгений Лисицын.

Гранатомёт разработан Сингапуром и Израилем для замены немецкого Armbrust. Он способен поражать цели на расстоянии от 14 до 500 метров. Его масса 8,9 килограммов, длина 1 метр.

Оружие предназначено для разрушения укреплений и уничтожения легкобронированной техники. Всего правительство Германии отправило Украине около 2450 единиц одноразовых гранатометов RGW-90.

Ранее сдавшийся в плен под Камышевахой боец теробороны Иван Василенко рассказал, что командиры бросили их на произвол судьбы.