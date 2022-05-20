Военкор Сладков: "азовцы"* могли обороняться ещё, но сломались психологически

Сдавшиеся в плен боевики неонацистского полка "Азов"* могли бы ещё обороняться в подземельях "Азовстали". Арсенал им позволял, однако этих людей сломали психологически. Такое мнение высказал военный журналист Александр Сладков.

По данным военкора, на момент сдачи в плен "Азов"* имел четыре миномёта 120 мм, четыре гаубицы Д-30, две РСЗО БМ-21 "Град" и два танка. Всё это с боекомплектом.

Ранее командир бригады "Восток" Александр Ходаковский предположил, что командиры полка и часть "азовцев"* могут вообще не выйти с завода, а остаться в подземных укрытиях, поскольку у них есть запас воды и консервов, позволяющий продержаться на протяжении двух лет.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.