Вечером в четверг в Сети появилось новое видео от заместителя командира полка "Азов"* с позывным "Калина". Святослав Паламар заявил, что находится на территории "Азовстали" в Мариуполе. Тем самым боевик опроверг появившиеся в российских СМИ сообщения, что он вышел с завода и сдался в плен.
"Калина" заявил, что операция продолжается. При этом детали он разглашать отказался.
Паламар также добавил, что на территории завода остаётся и командование полка.
Напомним, украинские военные начали выходить из подземелий с 16 мая. Всего за три дня, по сообщению командира бригады "Восток" Александра Ходаковского вышло 1800 человек.
Ранее политолог Марат Баширов предположил, что командиры "Азова"* и иностранные наёмники не выйдут с завода и не сдадутся. Как видим, пока прогноз эксперта подтверждается.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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Во время допроса пленный украинский боевик признался, что вся военная наука от британских инструкторов НАТО оказалась неприменима в реальном бою.