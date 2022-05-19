Замкомандира "Азова"* Паламар заявил, что не выходил с "Азовстали"

Вечером в четверг в Сети появилось новое видео от заместителя командира полка "Азов"* с позывным "Калина". Святослав Паламар заявил, что находится на территории "Азовстали" в Мариуполе. Тем самым боевик опроверг появившиеся в российских СМИ сообщения, что он вышел с завода и сдался в плен.

"Калина" заявил, что операция продолжается. При этом детали он разглашать отказался.

Паламар также добавил, что на территории завода остаётся и командование полка.

Напомним, украинские военные начали выходить из подземелий с 16 мая. Всего за три дня, по сообщению командира бригады "Восток" Александра Ходаковского вышло 1800 человек.

Ранее политолог Марат Баширов предположил, что командиры "Азова"* и иностранные наёмники не выйдут с завода и не сдадутся. Как видим, пока прогноз эксперта подтверждается.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.