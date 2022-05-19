EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Максим Александров

Замкомандира "Азова"* Паламар заявил, что не выходил с "Азовстали"

Силовые структуры

Вечером в четверг в Сети появилось новое видео от заместителя командира полка "Азов"* с позывным "Калина". Святослав Паламар заявил, что находится на территории "Азовстали" в Мариуполе. Тем самым боевик опроверг появившиеся в российских СМИ сообщения, что он вышел с завода и сдался в плен.

Замкомандира "Азова"* Паламар заявил, что не выходил с "Азовстали"

"Калина" заявил, что операция продолжается. При этом детали он разглашать отказался.

Паламар также добавил, что на территории завода остаётся и командование полка.

Напомним, украинские военные начали выходить из подземелий с 16 мая. Всего за три дня, по сообщению командира бригады "Восток" Александра Ходаковского вышло 1800 человек.

Ранее политолог Марат Баширов предположил, что командиры "Азова"* и иностранные наёмники не выйдут с завода и не сдадутся. Как видим, пока прогноз эксперта подтверждается.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
Темы россия украина
Sberbank
Новости
Вассерман: включению Херсонской области в состав РФ ничего не препятствует
Замкомандира "Азова"* Паламар заявил, что не выходил с "Азовстали"
Конгресс США одобрил выделение Украине помощи на 40 млрд долларов
"Скиф": "Всего с "Азовстали" вышло 1800 человек, поток слабеет, но не иссякает"
На Каннском фестивале призвали снять санкции с Романа Абрамовича
Поздравление из космоса записали для жителей Владивостока
Земфира презентовала клип на песню "Мясо" про Мариуполь
Баранец о развитии событий на Донбассе: постепенно окружать ВСУ
Экономист Узун объяснил угрозу голода в мире нарушениями логистики из-за санкций
Кириенко: Запад просчитался в отношении россиян — они не отвернулись от Путина
Популярное
Силовые структуры
Пленный солдат ВСУ: опыт НАТО бесполезен в реальном бою

Во время допроса пленный украинский боевик признался, что вся военная наука от британских инструкторов НАТО оказалась неприменима в реальном бою.

Пленный солдат ВСУ: опыт НАТО бесполезен в реальном бою
Минобороны: армия РФ уничтожила подразделения наёмников из Европы на Украине
Силовые структуры
Минобороны: армия РФ уничтожила подразделения наёмников из Европы на Украине
Мир. Новости мира
Аналитик Риттер: Украина терпит поражение на востоке, несмотря на пропаганду
Мир. Новости мира
Солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать: "Нет техники и уважения к людям"
Любовь Степушова Байден служит Украине, семье и террористам, но не США Любовь Степушова Людмила Черткова Захарова: ЕС в курсе, чем занимались США в биолабораториях на Украине Людмила Черткова Игорь Буккер Handelsblatt: цель России не денацификация, а деукраинизация Игорь Буккер
Силовые структуры
ВКС РФ нанесли удары по оборонным объектам ВСУ в Николаеве и Днепропетровске
Силовые структуры
Леонков: ВС РФ нанесут удары по центру принятия решений в Киеве
Аграновский: главарям "Азова"* Калине и Волыне предсказали их судьбу
Силовые структуры
Аграновский: главарям "Азова"* Калине и Волыне предсказали их судьбу
Последние материалы
Замкомандира "Азова"* Паламар заявил, что не выходил с "Азовстали"
Конгресс США одобрил выделение Украине помощи на 40 млрд долларов
"Скиф": "Всего с "Азовстали" вышло 1800 человек, поток слабеет, но не иссякает"
На Каннском фестивале призвали снять санкции с Романа Абрамовича
Поздравление из космоса записали для жителей Владивостока
Земфира презентовала клип на песню "Мясо" про Мариуполь
Колонию под Калугой трижды заподозрили в коррупции
Баранец о развитии событий на Донбассе: постепенно окружать ВСУ
Экономист Узун объяснил угрозу голода в мире нарушениями логистики из-за санкций
Кириенко: Запад просчитался в отношении россиян — они не отвернулись от Путина
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников