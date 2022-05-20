EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Евгения Васильева

Литовкин: отмена возрастного предела для службы по контракту усилит ВС России

Силовые структуры

Военный специалист Виктор Литовкин оценил законопроект, согласно которому власти РФ исключат для совершеннолетних россиян возрастной предел при оформлении контракта с армией.

Литовкин: отмена возрастного предела для службы по контракту усилит ВС России

"Это позволяет принять на службу в вооружённые силы специалистов с большим опытом, с большими знаниями, профессионалов высокого уровня для обслуживания и работы на высокотехнологичной аппаратуре", — сказал эксперт, слова которого приводит RT.

По словам собеседника издания, 25-летний человек не имеет знаний для управления техникой. Необходимо высшее специальное образование, подчеркнул специалист. Он заявил, что отмена возрастных ограничений усилит армию России.

Ранее законопроект об отказе от предельного возраста при заключении контракта о прохождении военной службы опубликовали на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности. Известно, что пока только россияне от 18 до 40 лет могут подписать соответствующий документ.

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
Темы госдума
Sberbank
Новости
В Чехии отстранили доцента из-за чтения на лекции словацкой книги о Евромайдане
Лукашенко преподал детям мастер-класс по правильному открыванию сока
Украинские боевики заминировали семью в подвале в пригороде Северодонецка
New York Times: военная победа Киева над РФ с возвращением территорий невозиожна
Литовкин: отмена возрастного предела для службы по контракту усилит ВС России
Финская Gasum: 21 мая "Газпром" прекратит поставки газа в Финляндию
В Германии пытаются оценить степень заразности завезённой в ЕС оспы обезьян
Зверев: "Риск прихода в РФ оспы обезьян минимален"
В Молдавии расследуют факты хищения военной помощи США
На Украине создали петицию по переименованию улиц Пушкина в честь Стивена Кинга
Популярное
Мир. Новости мира
Аналитик Риттер: Украина терпит поражение на востоке, несмотря на пропаганду

Американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Киев терпит "ужасное поражение" в восточной части Украины.

Аналитик Риттер: Украина терпит поражение на востоке, несмотря на пропаганду
Солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать: "Нет техники и уважения к людям"
Мир. Новости мира
Солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать: "Нет техники и уважения к людям"
Мир. Новости мира
DP: солдаты США не собираются жертвовать собой ради Польши в конфликте с РФ
Силовые структуры
Замкомандира "Азова"* Паламар заявил, что не выходил с "Азовстали"
Любовь Степушова Русских на Украине не будет, если не уничтожить киевский режим Любовь Степушова Людмила Черткова Сдача Паламара в плен стала "Калиной Шрёдингера" Людмила Черткова Игорь Буккер Handelsblatt: цель России не денацификация, а деукраинизация Игорь Буккер
Общество
Земфира презентовала клип на песню "Мясо" про Мариуполь
Мир. Новости мира
ВЗГЛЯД: российская артиллерия проламывает оборону ВС Украины
Липовой: ВС РФ не проводят "жёсткую зачистку" ВСУ из-за гражданского населения
Мир. Новости мира
Липовой: ВС РФ не проводят "жёсткую зачистку" ВСУ из-за гражданского населения
Последние материалы
В Германии пытаются оценить степень заразности завезённой в ЕС оспы обезьян
Зверев: "Риск прихода в РФ оспы обезьян минимален"
Русских на Украине не будет, если не уничтожить киевский режим
В Молдавии расследуют факты хищения военной помощи США
На Украине создали петицию по переименованию улиц Пушкина в честь Стивена Кинга
Лётчик Попов: Россия оттачивает военную мощь ВС РФ во время СВО на Украине
11 новых случаев оспы обезьян зафиксировано в Великобритании
На Украине погиб доброволец из Карелии
Биолог Якутенко: оспа обезьян может вызвать новую пандемию в мире
Страсти в Армении накаляются: оппозиция переходит к плану Б
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников