Литовкин: отмена возрастного предела для службы по контракту усилит ВС России

Военный специалист Виктор Литовкин оценил законопроект, согласно которому власти РФ исключат для совершеннолетних россиян возрастной предел при оформлении контракта с армией.

"Это позволяет принять на службу в вооружённые силы специалистов с большим опытом, с большими знаниями, профессионалов высокого уровня для обслуживания и работы на высокотехнологичной аппаратуре", — сказал эксперт, слова которого приводит RT.

По словам собеседника издания, 25-летний человек не имеет знаний для управления техникой. Необходимо высшее специальное образование, подчеркнул специалист. Он заявил, что отмена возрастных ограничений усилит армию России.

Ранее законопроект об отказе от предельного возраста при заключении контракта о прохождении военной службы опубликовали на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности. Известно, что пока только россияне от 18 до 40 лет могут подписать соответствующий документ.