EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Федорова

Молодой контрактник из Югры погиб во время спецоперации на Украине

Силовые структуры

Во время спецоперации РФ на Украине погиб молодой контрактник Иван Пахтышев из Югры, об этом сообщает muksun.fm.

Молодой контрактник из Югры погиб во время спецоперации на Украине

Отмечается, что югорчанин родился в 1997 году в селе Кама Кондинского района. С 2015 года он служил по контракту в мотострелковом полку танковой дивизии.

"В 2015 году был призван в армию, через год после службы принял решение подписать контракт. Служил в мотострелковом полку танковой дивизии в Нагорном Карабахе", — рассказали в региональном департаменте общественных, внешних связей и молодёжной политики.

Ранее Pravda.Ru писала о забайкальце Алексее Лиханове, который стал легендой российской армии. Героически сражаясь на Украине, он получил боевое ранение и в течение 12 дней добирался до расположения российских войск с двумя гранатами в руках.

По приказу президента России Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

Автор: Елена Федорова, Куратор: Александр Артамонов
Темы югра россия украина
Sberbank
Новости
Саакашвили переведут в частную клинику для обследования и лечения
Молодой контрактник из Югры погиб во время спецоперации на Украине
Путин: нельзя допустить повторения прошлогодней ситуации с лесными пожарами
AFP: глава МИД Германии посетила Бучу и пообщалась с её жителями
Сивков о разнице в потерях ВС РФ и ВСУ: мы мало ведём наземные действия
МИД: РФ не будет участвовать в предстоящей спецсессии СПЧ ООН по Украине
Сивков: уничтожение ВСУ в Донбассе идёт медленно из-за созданных укрепрайонов
Группировка "О" ВС РФ вынуждает ВСУ бросать позиции на Лиманском направлении
Delfi: Литва признала Россию террористическим государством
Как "Азовсталь" меняет людей: фотографии заблокированных боевиков до и после
Популярное
Силовые структуры
Спецназ "О" ликвидировал выдающихся бойцов ВСУ под Северодонецком

Группировка российского спецназа "О" в ходе наступления на Северодонецк ликвидировала особо отличившихся украинских боевиков.

Спецназ "О" ликвидировал выдающихся бойцов ВСУ под Северодонецком
Литовкин: 150 поставленных ВСУ танков НАТО не доехали до линии фронта
Силовые структуры
Литовкин: 150 поставленных ВСУ танков НАТО не доехали до линии фронта
Силовые структуры
Минобороны РФ сообщило о трёхдневной попытке Украины захватить остров Змеиный
Силовые структуры
Военкор Пегов показал кадры реального боя "Сомали" и ВСУ под Авдеевкой
Любовь Степушова Посол и консул в Польше подверглись нападению. Каким будет ответ РФ? Любовь Степушова Олег Подгорецкий Сила и правда России: "Мы разучились говорить правду…" Олег Подгорецкий Ирина Шлионская Несколько примеров массовой истерии: лечить можно, но только насилием Ирина Шлионская
Силовые структуры
Леонков: ВС России до сих пор не уничтожили укрепрайоны ВСУ из-за фортификации
Силовые структуры
В Киеве паника: группировку ВСУ в Донбассе окружают с пяти сторон
Один из лучших лётчиков Украины погиб при высадке десанта на Змеиный
Мир. Новости мира
Один из лучших лётчиков Украины погиб при высадке десанта на Змеиный
Последние материалы
МИД: РФ не будет участвовать в предстоящей спецсессии СПЧ ООН по Украине
Сивков: уничтожение ВСУ в Донбассе идёт медленно из-за созданных укрепрайонов
Группировка "О" ВС РФ вынуждает ВСУ бросать позиции на Лиманском направлении
Delfi: Литва признала Россию террористическим государством
Как "Азовсталь" меняет людей: фотографии заблокированных боевиков до и после
Жители ФРГ обвинили министра в отстаивании интересов Штатов, а не Германии
Вашингтон Тайваню: вы будете воевать с Китаем по-украински
Украинские беженцы: в соцквартирах, которые нам предлагают в ФРГ, нельзя жить
Экс-депутат Рады Кива: оппоненты Зеленского попытаются сменить власть на Украине
Полуторагодовалая девочка отравилась "Ибупрофеном" в Орске
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников