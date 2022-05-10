Молодой контрактник из Югры погиб во время спецоперации на Украине

Во время спецоперации РФ на Украине погиб молодой контрактник Иван Пахтышев из Югры, об этом сообщает muksun.fm.

Отмечается, что югорчанин родился в 1997 году в селе Кама Кондинского района. С 2015 года он служил по контракту в мотострелковом полку танковой дивизии.

"В 2015 году был призван в армию, через год после службы принял решение подписать контракт. Служил в мотострелковом полку танковой дивизии в Нагорном Карабахе", — рассказали в региональном департаменте общественных, внешних связей и молодёжной политики.

Ранее Pravda.Ru писала о забайкальце Алексее Лиханове, который стал легендой российской армии. Героически сражаясь на Украине, он получил боевое ранение и в течение 12 дней добирался до расположения российских войск с двумя гранатами в руках.

По приказу президента России Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.