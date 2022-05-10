Во время спецоперации РФ на Украине погиб молодой контрактник Иван Пахтышев из Югры, об этом сообщает muksun.fm.
Отмечается, что югорчанин родился в 1997 году в селе Кама Кондинского района. С 2015 года он служил по контракту в мотострелковом полку танковой дивизии.
"В 2015 году был призван в армию, через год после службы принял решение подписать контракт. Служил в мотострелковом полку танковой дивизии в Нагорном Карабахе", — рассказали в региональном департаменте общественных, внешних связей и молодёжной политики.
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