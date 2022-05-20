Российские войска сейчас готовятся к масштабному наступлению и окружению украинских формирований, которые должны привести к окончательному освобождению Донбасса. Таким образом политолог Евгений Михайлов оценил последнюю сводку Минобороны РФ.
"Из озвученных данных можно сделать вывод, что идёт сбережение наземных сил — не было показано, чтобы где-то были освобождены те или иные населенные пункты. Сейчас идёт подготовка к масштабным боевым действиям, наступлению и образованию "котлов", в которые попадут оставшиеся боеспособные части украинских сил", — сказал Михайлов в интервью Телеканалу "360".
Эксперт подчеркнул, что украинскую армию хотят "отсечь" от материальной базы, чтобы они не могли сражаться, будучи в окружении.
Михайлов назвал "рутинной работой" регулярный перехват снарядов "Смерчей" и беспилотников, стоящих на вооружении Киева, использующих их для разведки. В результате оперативных действий армии РФ украинская сторона не может вовремя получать разведданные.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Киев терпит "ужасное поражение" в восточной части Украины.