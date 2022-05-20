Политолог Михайлов: армия РФ готовится к масштабному наступлению на Украине

Российские войска сейчас готовятся к масштабному наступлению и окружению украинских формирований, которые должны привести к окончательному освобождению Донбасса. Таким образом политолог Евгений Михайлов оценил последнюю сводку Минобороны РФ.

"Из озвученных данных можно сделать вывод, что идёт сбережение наземных сил — не было показано, чтобы где-то были освобождены те или иные населенные пункты. Сейчас идёт подготовка к масштабным боевым действиям, наступлению и образованию "котлов", в которые попадут оставшиеся боеспособные части украинских сил", — сказал Михайлов в интервью Телеканалу "360".

Эксперт подчеркнул, что украинскую армию хотят "отсечь" от материальной базы, чтобы они не могли сражаться, будучи в окружении.

Михайлов назвал "рутинной работой" регулярный перехват снарядов "Смерчей" и беспилотников, стоящих на вооружении Киева, использующих их для разведки. В результате оперативных действий армии РФ украинская сторона не может вовремя получать разведданные.