Глава Минобороны Шойгу: освобождение ЛНР близится к завершению

Российские военные совместно с подразделениями ЛНР и ДНР расширяют контроль над территориями Донбасса. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Выступая на заседании коллегии Минобороны, он отметил, что операция по освобождению Луганской народной республики скоро будет завершена.

"Группировки ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик продолжают расширять контроль над территориями Донбасса, освобождение ЛНР близится к завершению", — подчеркнул Шойгу.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что США иногда поставляют Киеву бракованную военную технику. По его словам, бойцы ЛНР проверили американское оборудование, оставленное ВСУ, и убедились в его негодности.

При этом военные взяли на вооружение боеспособную западную технику, которую Украина получила из США и европейских стран.