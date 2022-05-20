Минобороны РФ: 2439 боевиков "Азова"* и ВСУ сдались в плен на "Азовстали"

Завод "Азовсталь" в Мариуполе, где с 21 апреля был заблокирован гарнизон украинских боевиков "Азова"* и нацгвардии, полностью освобождён.

Об этом сообщило Министерство обороны России.

Сегодня, 20 мая, сдалась в плен группа — 531 человек.

Подземные сооружения меткомбината, в которых укрывались бандеровцы, перешли под полный контроль российской армии. С 16 мая, в ходе спецоперации сложили оружие и сдались в плен всего 2439 неонацистов полка "Азов"* и военных ВСУ, заблокированных в катакомбах завода, сообщает военное ведомство.

О полном освобождении "Азовстали" и Мариуполя от украинских националистов глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил главнокомандующему Владимиру Путину.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.