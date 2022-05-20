Металлургический комбинат "Азовсталь" полностью освобождён от украинских националистов полка "Азов"* и бевиков ВСУ.
Об этом сообщило Минобороны России.
Подземные сооружения завода, в которых прятались неонацисты, перешли под полный контроль ВС РФ и сил ДНР.
20 мая, в пятницу, сдался в плен 531 боевик, сообщает военное ведомство.
Также Министерство заявило, что "так называемый "командир" нацистов "Азова"* Денис Прокопенко из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства, был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле".
О завершении операции по полному освобождению Мариуполя было доложено президенту РФ Владимиру Путину.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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