Зеленский продолжает называть эвакуацией сдачу в плен командиров "Азова"*

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает называть эвакуацией и спасением добровольную сдачу в плен командиров нацбата "Азов"* — Прокопенко, Волынского и Паламара.

"На сегодняшний день вывезены все гражданские лица — те, кто были заблокированы на заводе. Эвакуация других гражданских, находившихся возле завода или находившихся в Мариуполе, начата уже давно", — сообщил лидер Незалежной.

По его словам, структура "переговоров о спасении" боевиков с металлургического комбината была сложная, договаривались, что разблокировкой якобы будут заниматься западные посредники.

"Я договаривался с Турцией, Швейцарией, Израилем, сначала с Францией из-за отношений лидеров с РФ. Когда мы видели, что военным путем разблокировать невозможно", — заявил Зеленский.

Позже он сообщил, что 42 государства выразили готовность присоединиться к Украине на суде против РФ.

"Вместе мы привлечем Россию к ответственности", — уверен украинский президент.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.