Президент Украины Владимир Зеленский продолжает называть эвакуацией и спасением добровольную сдачу в плен командиров нацбата "Азов"* — Прокопенко, Волынского и Паламара.
"На сегодняшний день вывезены все гражданские лица — те, кто были заблокированы на заводе. Эвакуация других гражданских, находившихся возле завода или находившихся в Мариуполе, начата уже давно", — сообщил лидер Незалежной.
По его словам, структура "переговоров о спасении" боевиков с металлургического комбината была сложная, договаривались, что разблокировкой якобы будут заниматься западные посредники.
"Я договаривался с Турцией, Швейцарией, Израилем, сначала с Францией из-за отношений лидеров с РФ. Когда мы видели, что военным путем разблокировать невозможно", — заявил Зеленский.
Позже он сообщил, что 42 государства выразили готовность присоединиться к Украине на суде против РФ.
"Вместе мы привлечем Россию к ответственности", — уверен украинский президент.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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