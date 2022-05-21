Угрожавший жуткой смертью маме и детям лидера Чеченской Республики Рамзана Кадырова нацист Давид Касаткин накануне, 20 мая, сдался в плен.
Среди остальных националистов он вышел с металлургического комбината "Азовсталь" и сложил оружие.
Теперь, разумеется, он будет отвечать за свои слова, так как он уже в плену.
Это они, националисты из "Азова"* насиловали и убивали мирных жителей, они за всё должны ответить. У них нет ни капли сострадания и чести, сообщают мариупольцы в соцсетях.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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