Угрожавший смертью маме Рамзана Кадырова и его детям сдался в Мариуполе

Угрожавший жуткой смертью маме и детям лидера Чеченской Республики Рамзана Кадырова нацист Давид Касаткин накануне, 20 мая, сдался в плен.

Среди остальных националистов он вышел с металлургического комбината "Азовсталь" и сложил оружие.

Теперь, разумеется, он будет отвечать за свои слова, так как он уже в плену.

Это они, националисты из "Азова"* насиловали и убивали мирных жителей, они за всё должны ответить. У них нет ни капли сострадания и чести, сообщают мариупольцы в соцсетях.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.