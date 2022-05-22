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Автор Антон Уткин

Аналитик Купер: Группировке ВСУ в Лисичанске и Северодонецке наступает конец

Силовые структуры

Российские подразделения смогли прорвать оборону ВСУ у Попасной и отрезали войска Украины в Лисичанске и Северодонецке, рассказал военный аналитик Том Купер.

Аналитик Купер: Группировке ВСУ в Лисичанске и Северодонецке наступает конец

Австрийский военный эксперт опубликовал новый отчёт с неутешительными для Киева выводами. Положение украинской армии у Попасной, после критического прорыва линии обороны российскими подразделениями, он назвал "наиболее кризисным".

Союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР продолжают двигаться вперёд и уже в ближайшее время займут крайне важную дорогу, по которой осуществляется снабжение ВСУ в Северодонецке-Лисичанске.

"Русские войска продвигаются к северу от Попасной, минуя украинские силы, закрепившиеся в Камышевахе, Екатериновке и Горном. Они двигаются без пауз на передышку или перегруппировку", — отметил аналитик.

По его словам, украинское командование продолжает совершать ошибки. Стратегически важное направление защищал единственный батальон теробороны, поэтому реорганизованная батальонная группа 200-й мотострелковой бригады России его полностью разгромила и смогла взять контроль н. п. Терновое, а значит вскоре окружение будет завершено.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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