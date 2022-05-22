Войска ДНР вместе с военкором Игорем Ждановым провели экскурсию по одному из тоннелей, где прятались националисты "Азова"* и ВСУ.
Зрелище довольно удручающее — темно, холодно, сыро, грязно, антисанитария тотальная, отметил военный корреспондент.
По его словам, поражает масштаб — диаметр ходов позволяет сюда даже загонять технику.
"Самим тоннелям — ни конца, ни края. Огромная нескончаемая кишка, которая разветвляется буквально во все стороны: вниз, наверх, во все стороны света. Сидеть тут при должной силе духа и запасами еды можно было годами", — сообщил Жданов.
Он подчеркнул, что съёмочная группа RT — первая и единственная, кто тут побывал. Также репортёр выложил доказательства того, что боевики воевали совсем не в патриотическом угаре.
"Не поймите неправильно, угар был, и ещё какой", — показывает Жданов на фото всевозможные приспособления для изготовления и приёма психоактивных веществ.
Телефоны с ноутбуками они разбить не поленились, а на "дискредитирующие инсталляции" было плевать, подытожил журналист.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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