Военкор Жданов провёл провёл экскурсию по тоннелю "Азовстали"

Войска ДНР вместе с военкором Игорем Ждановым провели экскурсию по одному из тоннелей, где прятались националисты "Азова"* и ВСУ.

Зрелище довольно удручающее — темно, холодно, сыро, грязно, антисанитария тотальная, отметил военный корреспондент.

По его словам, поражает масштаб — диаметр ходов позволяет сюда даже загонять технику.

"Самим тоннелям — ни конца, ни края. Огромная нескончаемая кишка, которая разветвляется буквально во все стороны: вниз, наверх, во все стороны света. Сидеть тут при должной силе духа и запасами еды можно было годами", — сообщил Жданов.

Он подчеркнул, что съёмочная группа RT — первая и единственная, кто тут побывал. Также репортёр выложил доказательства того, что боевики воевали совсем не в патриотическом угаре.

"Не поймите неправильно, угар был, и ещё какой", — показывает Жданов на фото всевозможные приспособления для изготовления и приёма психоактивных веществ.

Телефоны с ноутбуками они разбить не поленились, а на "дискредитирующие инсталляции" было плевать, подытожил журналист.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.