Ходаковский: "На "Азовстали" "заботливо" приготовлены для нас фугасы"

На металлургическом комбинате "Азовсталь" продолжаются работы по зачистке территории. Командир и основатель донбасского батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказывает о ходе проведения этой операции.

Началась работа по зачистке, говорит комбат. Обнаруживаются неуничтоженные единицы вооружения, разбросанный там и тут боекомплект, до которого у националистов !не дошли руки!, во множестве — фугасы.

"Фугасы были "заботливо" приготовлены для нас. С этим вообще всё хорошо — весь день вчера подрывали "сюрпризы", но "Азовсталь" продолжает с нами воевать и после сдачи в плен её квартирантов: один из мелких сюрпризов все-таки нашёл свою цель и ранил бойца. Предполагаю, что такого ещё будет", — сообщает Ходаковский.

Когда они только приступили к взятию завода "Азовсталь", то обнаружили там даже БТР бандеровцев, говорит комбат.