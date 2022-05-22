На металлургическом комбинате "Азовсталь" продолжаются работы по зачистке территории. Командир и основатель донбасского батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказывает о ходе проведения этой операции.
Началась работа по зачистке, говорит комбат. Обнаруживаются неуничтоженные единицы вооружения, разбросанный там и тут боекомплект, до которого у националистов !не дошли руки!, во множестве — фугасы.
"Фугасы были "заботливо" приготовлены для нас. С этим вообще всё хорошо — весь день вчера подрывали "сюрпризы", но "Азовсталь" продолжает с нами воевать и после сдачи в плен её квартирантов: один из мелких сюрпризов все-таки нашёл свою цель и ранил бойца. Предполагаю, что такого ещё будет", — сообщает Ходаковский.
Когда они только приступили к взятию завода "Азовсталь", то обнаружили там даже БТР бандеровцев, говорит комбат.
"Обратите внимание на его комплектацию: помимо нехитрых военных пожитков под грузовой сеткой, на борту лежит стройматериал. Чтобы не ломать голову о его предназначении, — подскажу: дополнительная бронезащита", — подытожил командир "Востока" с позывным "Скиф".
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