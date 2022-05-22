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Автор Дмитрий Плотников

ВСУ: В Северодонецке заблокировано около 2000 украинских военных

Силовые структуры

Армия России вместе с силами ЛДНР заблокировала в городе Северодонецке около двух тысяч украинских боевиков.

ВСУ: В Северодонецке заблокировано около 2000 украинских военных

Про частичную блокировку города сообщил глава Вооружённых сил Украины Валерий Залужный.

Киевский режим заявил о частичной блокировке в Северодонецке украинских военных, но отметил, что у них еще есть несколько дней, чтобы избежать "котла" и участи тех, кто был взят в окружение в Мариуполе.

Есть информация, что к главнокомандующему ВСУ Владимиру Зеленскому неофициально обратились из Генштаба, чтобы тот принял решение касательно дальнейших действий украинских войск на этом участке линии фронта. Поскольку сейчас нужно или выводить войска из Северодонецка, или предпринимать другие срочные меры. Вероятно, речь идёт о контрнаступлении.

На данный момент процесс отвода украинской армии осложнен тем, что накануне объединённые силы разрушили мост через Северный Донец.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу валерий залужный
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