Каракаев: "Межконтинентальную ракету "Сармат" сегодня невозможно перехватить"

Межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат" в настоящее время невозможно перехватить.

Об этом сообщил командующий Ракетных войск стратегического назначения Сергей Каракаев.

"Те качества энергоемкости, энергетических возможностей нового ракетного комплекса, имеющим боевое оснащение и комплекс средств преодоления, сегодня говорят о том, что для ракетного комплекса "Сармат" противоракетная оборона не существует. Ее, наверное, не будет существовать в ближайшие десятилетия", — заявил глава РВСН.

Напомним, руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ранее сообщал, что межконтинентальные ракеты "Сармат" начнут своё боевое дежурство в составе российской армии в конце осени этого года. Рогозин особо отметил, что данные этой баллистической ракеты обладают невероятной мощью, однако очень надеется на то, что её не придется применять в деле.