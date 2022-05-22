Межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат" в настоящее время невозможно перехватить.
Об этом сообщил командующий Ракетных войск стратегического назначения Сергей Каракаев.
"Те качества энергоемкости, энергетических возможностей нового ракетного комплекса, имеющим боевое оснащение и комплекс средств преодоления, сегодня говорят о том, что для ракетного комплекса "Сармат" противоракетная оборона не существует. Ее, наверное, не будет существовать в ближайшие десятилетия", — заявил глава РВСН.
Напомним, руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ранее сообщал, что межконтинентальные ракеты "Сармат" начнут своё боевое дежурство в составе российской армии в конце осени этого года. Рогозин особо отметил, что данные этой баллистической ракеты обладают невероятной мощью, однако очень надеется на то, что её не придется применять в деле.
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