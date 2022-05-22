Учения НАТО развиваются в странном направлении возле Калининграда

Картина широкомасштабных учений НАТО, начавшихся в Польше в мае и носящих название Defender Europe 2022, приобрела странный и даже тревожный вид.

Как пояснил польский военный аналитик Михал Фишер в беседе с изданием Polityka, сейчас манёвры сил НАТО носят скорее наступательный, а не оборонительный характер. Обстановка осложняется тем, что войска Альянса сейчас сосредоточены непосредственно около российских границ неподалёку от Калининграда.

"С тактической точки зрения наступательные действия — контратака или контрнаступление — осуществить гораздо сложнее", — дал Фишер пояснение ходу учений Defender Europe 2022.

Польский эксперт убеждён, что действия НАТО в этом районе выглядят как отработка действий по возвращению утраченных земель, что совсем не выглядит как оборонительные манёвры.