Картина широкомасштабных учений НАТО, начавшихся в Польше в мае и носящих название Defender Europe 2022, приобрела странный и даже тревожный вид.
Как пояснил польский военный аналитик Михал Фишер в беседе с изданием Polityka, сейчас манёвры сил НАТО носят скорее наступательный, а не оборонительный характер. Обстановка осложняется тем, что войска Альянса сейчас сосредоточены непосредственно около российских границ неподалёку от Калининграда.
"С тактической точки зрения наступательные действия — контратака или контрнаступление — осуществить гораздо сложнее", — дал Фишер пояснение ходу учений Defender Europe 2022.
Польский эксперт убеждён, что действия НАТО в этом районе выглядят как отработка действий по возвращению утраченных земель, что совсем не выглядит как оборонительные манёвры.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Вместе адмиралом США в отставке сложили оружие и инструкторы НАТО.