Сводка МО: ВС РФ развивают наступление на луганском направлении

В ходе специальной военной операции на Украине российские войска совместно с союзными силами ЛДНР продвигаются все глубже. Министерство обороны предоставляет новую сводку.

Ожесточённые бои идут на изюмском направлении, ВС РФ держат курс на Славянск. На луганском направлении от Попасной наступление осуществляется сразу с трёх направлений. Один из мостов в Северодонецке, по котрому шло снабжение украинской армии, разрушен. По остальным направлениям изменений не зафиксировано.

МО сообщает, что за прошлые сутки ликвидировано четыре склада боеприпасов и три пункта управления ВСУ. Техника противника также попала под удар ВС РФ. Военная авиация высокоточными ударами уничтожила склад с боеприпасами, три пункта управления, 210 националистов и 38 единиц техники.

Зенитчикам удалось перехватить два реактивных снаряда РСЗО "Смерч" и сбить 11 БПЛА ВСУ. Ракетные войска поразили 583 района сосредоточения живой силы, 41 пункт управления, артиллерийских и миномётных подразделений — 76 единиц, включая три РСЗО "Град" и станцию РЭБ "Буковель".