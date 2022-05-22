EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Инна Винникова

Сводка МО: ВС РФ развивают наступление на луганском направлении

Силовые структуры

В ходе специальной военной операции на Украине российские войска совместно с союзными силами ЛДНР продвигаются все глубже. Министерство обороны предоставляет новую сводку.

Сводка МО: ВС РФ развивают наступление на луганском направлении

Ожесточённые бои идут на изюмском направлении, ВС РФ держат курс на Славянск. На луганском направлении от Попасной наступление осуществляется сразу с трёх направлений. Один из мостов в Северодонецке, по котрому шло снабжение украинской армии, разрушен. По остальным направлениям изменений не зафиксировано.

МО сообщает, что за прошлые сутки ликвидировано четыре склада боеприпасов и три пункта управления ВСУ. Техника противника также попала под удар ВС РФ. Военная авиация высокоточными ударами уничтожила склад с боеприпасами, три пункта управления, 210 националистов и 38 единиц техники.

Зенитчикам удалось перехватить два реактивных снаряда РСЗО "Смерч" и сбить 11 БПЛА ВСУ. Ракетные войска поразили 583 района сосредоточения живой силы, 41 пункт управления, артиллерийских и миномётных подразделений — 76 единиц, включая три РСЗО "Град" и станцию РЭБ "Буковель".

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
Темы луганск
Sberbank
Новости
Особый правовой статус граждан Польши на Украине будет закреплён законодательно
Independent: миллионы британцев могут попасть в "топливную нищету"
Украинские диверсионные группы заходят на белорусскую территорию
Сводка МО: ВС РФ развивают наступление на луганском направлении
Унитаз, на котором сидела Джоли во время поездки во Львов, выставлен на продажу
Американцы назвали Зеленского иждивенцем на фоне рекордной помощи от США
Иммунолог Бочарова: оспа обезьян передаётся воздушно-капельным путём
Сапёр ДНР: "азовцы"*, отступая, сжигали дома вместе с жильцами
Кива: Дуда приехал обсудить с Зеленским условия передачи Польше части Украины
Мясников: долгие разговоры по смартфону могут привести к раку мозга
Популярное
Силовые структуры
Генерала США Эрика Олсона признали в одном из сдавшихся боевиков с "Азовстали"

Вместе адмиралом США в отставке сложили оружие и инструкторы НАТО.

Генерала США Эрика Олсона признали в одном из сдавшихся боевиков с "Азовстали"
Помощник Кадырова: "Украинские силовики добили свою раненую девушку-снайпера"
Мир. Новости мира
Помощник Кадырова: "Украинские силовики добили свою раненую девушку-снайпера"
Силовые структуры
В плен с "Азовстали" сдались офицеры США, Британии и инструкторы НАТО
Мир. Новости мира
Генерал армии США Милли: риск серьёзного конфликта с Россией растёт
Любовь Степушова Запад захотел мириться с Путиным: Россия прирастёт территориями Любовь Степушова Инна Новикова "Подземный гарнизон": Как хочется жить! О героях СССР и ушлёпках "Азовстали" Инна Новикова Игорь Буккер Олаф Шольц Украине: в ЕС не примем, но денег на оружие дадим Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Зеленский: одной из сильнейших армий мира ВСУ "сломали хребет"
Силовые структуры
Аналитик Купер: Группировке ВСУ в Лисичанске и Северодонецке наступает конец
На Украине мгновенным ударом уничтожены минимум 50 единиц военной техники
Силовые структуры
На Украине мгновенным ударом уничтожены минимум 50 единиц военной техники
Последние материалы
Independent: миллионы британцев могут попасть в "топливную нищету"
Украинские диверсионные группы заходят на белорусскую территорию
Сводка МО: ВС РФ развивают наступление на луганском направлении
Унитаз, на котором сидела Джоли во время поездки во Львов, выставлен на продажу
Американцы назвали Зеленского иждивенцем на фоне рекордной помощи от США
Иммунолог Бочарова: оспа обезьян передаётся воздушно-капельным путём
Сапёр ДНР: "азовцы"*, отступая, сжигали дома вместе с жильцами
Кива: Дуда приехал обсудить с Зеленским условия передачи Польше части Украины
Мясников: долгие разговоры по смартфону могут привести к раку мозга
Times: Россия попытается открыть новый фронт против Украины из Молдавии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников