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Автор Инна Винникова

В Херсонской области военные ВС РФ ликвидировали агента СБУ

Силовые структуры

В Херсонской области был ликвидирован агент Службы безопасности Украины. По предоставленным данным, диверсант был вооружён автоматом Калашникова, который был обнаружен возле тела. Также он планировал применить боевую гранату Ф-1.

Агент СБУ вёл разведывательную деятельность, передавал данные о местоположении российских военных и планировал нападения, сообщает РЕН ТВ.

При осмотре места проживания диверсанта найдены личные вещи, собранные в рюкзаки. Также обнаружено место хранения ПЗРК "Игла", который, вероятно, был украден с военной части, находящейся поблизости. По военнослужащим ВС РФ был открыт огонь при задержании. Агент ликвидирован на месте.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
сбу херсонская область
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