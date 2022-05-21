В Херсонской области был ликвидирован агент Службы безопасности Украины. По предоставленным данным, диверсант был вооружён автоматом Калашникова, который был обнаружен возле тела. Также он планировал применить боевую гранату Ф-1.
Агент СБУ вёл разведывательную деятельность, передавал данные о местоположении российских военных и планировал нападения, сообщает РЕН ТВ.
При осмотре места проживания диверсанта найдены личные вещи, собранные в рюкзаки. Также обнаружено место хранения ПЗРК "Игла", который, вероятно, был украден с военной части, находящейся поблизости. По военнослужащим ВС РФ был открыт огонь при задержании. Агент ликвидирован на месте.
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