Генштаб ВСУ: в Северодонецке критическая ситуация для украинской группировки

Украинские источники, ссылаясь на Генштаб ВСУ, сообщают, что в Северодонецке ситуация становится критической, так как резервы у Киева закончились. Город отстоять не получится, несмотря на заявления Владимира Зеленского о скорой победе.

На луганском направлении ВС РФ наступают, там осталось два подконтрольных Киеву города — Лисичанск и Северодонецк. Как сообщают украинские источники, главком ВСУ Валерий Залужный доложил Зеленскому, что положение украинской армии в городе критическое: ВС РФ и НМ ЛНР наступают, выдавливая подразделения Украины с позиций. Кроме того, дух военнослужащих подорван сдачей в плен боевиков с завода "Азовсталь".

Генштаб предлагает отвести силы к Славянску, где организована линия обороны, сдать оба города, чтобы избежать больших потерь, передаёт "Военное обозрение".