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Автор Игорь Рябов

Баранец: пять "Сарматов" превратят США в пролив Сталина

Силовые структуры

Военный эксперт Виктор Баранец заявил, что пяти российских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Сармат" хватит, чтобы превратить США в пролив Сталина.

Баранец: пять "Сарматов" превратят США в пролив Сталина

По словам отставного полковника, "Сармат" является не только самым мощным в мире ракетно-ядерным мечом, но и щитом. Пока у России будет эта ракета, противники не рискнут нанести ядерный удар по РФ, убеждён Баранец.

"Суммарной мощи боеголовок одного "Сармата" хватит, чтобы перестала существовать, например, Англия. Для того чтобы прекратить существование США, превратить их в пролив имени Сталина, нужно будет запустить примерно десять "Сарматов", — сказал эксперт в беседе с изданием "ПолитРоссия".

Баранец допустил, что США смогут перехватить часть ракет, однако как минимум пять из них сумеют преодолеть американскую систему противоракетной обороны и поразить цели. Уже этого хватит, чтобы Соединённые Штаты перестали существовать.

Ранее командующий Ракетными войсками стратегического назначения РФ Сергей Каракаев сообщил, что даже если США закроют всю свою территорию радарами, то не смогут обнаружить МБР "Сармат", которая может использовать любую траекторию: лететь к цели через Северный или Южный полюс и даже выходить в космос.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
Темы сша иосиф сталин
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