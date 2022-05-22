Командующий РВСН Каракаев: Ракета "Сармат" долетит до США и через Южный полюс

США придётся окружить всю свою территорию радарами, чтобы обнаружить новую российскую ракету"Сармат". Но даже в этом случае ПВО противника будет бесполезна.

Предыдущие модели российских межконтинентальных баллистических ракет могли лететь к цели по кратчайшей траектории, а значит вероятный противник знал, откуда их ждать, рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения России (РВСН) Сергей Каракаев телеканалу "Звезда". "Сармат" лишён этого недостатка, что полностью обесценивает существующую ПВО США.

За счёт невиданной энерговооруженности новый ракетный комплекс может использовать любую траекторию, вплоть до выхода в космическое пространство. "Сармат" способен лететь не только через Северный, но и через и Южный полюс.

На финальном этапе полёта боевые блоки ракеты могут самостоятельно маневрировать, а это означает, что в ближайшие десятилетия вряд ли получится создать средства для перехвата "Сармата", отметил Каракаев.