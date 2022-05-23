WarGonzo: силы армии Украины под Авдеевкой в два раза больше, чем в Мариуполе

В воскресенье ночью появилась информация о начале боёв в городской застройке Авдеевки. Об этом, в частности, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. О мощных обстрелах города пишут и в украинских соцсетях.

По мнению военного корреспондента, автора проекта WarGonzo Семёна Пегова, силы, которые ВСУ сконцентрировали в районе Авдеевки в полтора, а то и все два раза превышают гарнизон неонацистов в Мариуполе. Таковы данные разведки, отмечает журналист.

Напомним, военные России и ДНР атакуют Авдеевку уже более двух месяцев. Сейчас, похоже, началось решающее сражение за город. Многие аналитики полагают, что его взятие для Донбасса станет не менее важным символом, чем взятие Мариуполя.