По мнению генерал-полковника Андрея Картаполова, основной задачей российской армии в ходе спецоперации на Украине является ликвидация нацбатов и живой силы противника. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что в начале СВО были совершены некоторые ошибки. Картаполов прокомментировал заявление Кадырова и подчеркнул, что в любом деле есть этап "втягивания" в процесс.
"Сейчас ведётся нормальная военная работа, которую делают наши ребята-профессионалы", — отметил генерал-полковник в беседе с ИА SM-News.
Картаполов убеждён, что президент Украины Владимир Зеленский уже сейчас готов сдаться, однако заокеанские кураторы не позволят завершить конфликт.
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Со слов президента Незалежной, украинская армия одерживает одну победу за другой. А вскоре ВСУ и вовсе отбросят ВС России на первоначальные позиции.