Картаполов: российские войска сменили тактику проведения СВО на Украине

По мнению генерал-полковника Андрея Картаполова, основной задачей российской армии в ходе спецоперации на Украине является ликвидация нацбатов и живой силы противника. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что в начале СВО были совершены некоторые ошибки. Картаполов прокомментировал заявление Кадырова и подчеркнул, что в любом деле есть этап "втягивания" в процесс.

"Сейчас ведётся нормальная военная работа, которую делают наши ребята-профессионалы", — отметил генерал-полковник в беседе с ИА SM-News.

Картаполов убеждён, что президент Украины Владимир Зеленский уже сейчас готов сдаться, однако заокеанские кураторы не позволят завершить конфликт.