Британский наёмник Кёртис: командование ВСУ пускает людей в мясорубку

30-летний бывший военный Кёртис из Рединга вступил в "Интернациональный легион" 4 марта. Британский наёмник принимал участие в боевых действиях в Ирпене, недалеко от Киева. Он заявил, что 80% других наёмников, с которыми он встречался, уже уехали, поскольку им не хватило оружия и разведданных, из-за чего силовики "шли на операции вслепую".

Также британец заявил, что его отряд посылали на "бессмысленные операции", подставляя под удары российской артиллерии. Он отметил, что командование украинской армии отправляло людей в "мясорубку", даже не предоставив каски.