30-летний бывший военный Кёртис из Рединга вступил в "Интернациональный легион" 4 марта. Британский наёмник принимал участие в боевых действиях в Ирпене, недалеко от Киева. Он заявил, что 80% других наёмников, с которыми он встречался, уже уехали, поскольку им не хватило оружия и разведданных, из-за чего силовики "шли на операции вслепую".
Также британец заявил, что его отряд посылали на "бессмысленные операции", подставляя под удары российской артиллерии. Он отметил, что командование украинской армии отправляло людей в "мясорубку", даже не предоставив каски.
"Там были бывшие спецназовцы, британские и американские. Они знали, чем рискуют, они приехали не для того, чтобы умирать, но попали в места, где нет разума. Они постоянно уезжали, так как были сыты этим по горло", — цитирует слова Кёртиса портал INews.
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