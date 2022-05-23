Российская батарея самоходных орудий "Гиацинт-С" уничтожила подразделение гаубиц Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, речь идёт о буксируемых гаубицах М-777, произведённых в США.
"Батарея самоходных орудий "Гиацинт-С" уничтожила украинское подразделение буксируемых гаубиц М-777 калибром 155-мм американского производства", — подчеркнули в Минобороны России.
Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие раскритиковали американские гаубицы М-777, поставляемые Киеву в качестве военной помощи. Гаубицы из США не дотягивают до своего советского аналога "Гиацинт", пояснили в ВСУ.
Американский разведчик Скотт Риттер подтвердил, что гаубицы М-777 действительно требуют постоянного техобслуживания и ремонта.
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Со слов президента Незалежной, украинская армия одерживает одну победу за другой. А вскоре ВСУ и вовсе отбросят ВС России на первоначальные позиции.