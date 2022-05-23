Российские военные уничтожили подразделение гаубиц ВСУ производства США

Российская батарея самоходных орудий "Гиацинт-С" уничтожила подразделение гаубиц Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Гаубица М777

По данным ведомства, речь идёт о буксируемых гаубицах М-777, произведённых в США.

"Батарея самоходных орудий "Гиацинт-С" уничтожила украинское подразделение буксируемых гаубиц М-777 калибром 155-мм американского производства", — подчеркнули в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие раскритиковали американские гаубицы М-777, поставляемые Киеву в качестве военной помощи. Гаубицы из США не дотягивают до своего советского аналога "Гиацинт", пояснили в ВСУ.

Американский разведчик Скотт Риттер подтвердил, что гаубицы М-777 действительно требуют постоянного техобслуживания и ремонта.