Командир "Пятнашки" Авидзба: Авдеевку возьмут после окружения ВСУ в Донбассе

Никакой сложности в том, чтобы овладеть Авдеевкой, нет. Но возьмут её лишь тогда, когда ВСУ окажутся в общем котле в Донбассе. Такое мнение высказал командир интернациональной бригады "Пятнашка" Ахра Авидзба.

Он заметил в интервью изданию "Украина.ру", что Авдеевка достаточно серьёзно укреплена, поэтому нет смысла штурмовать её в лоб.

По словам Авидзбы, стратегический замысел ВС России состоит в переброске сил, задействованных ранее в Мариуполе, на другие направления. В результате чего котлы должны сомкнуться через какое-то время, а затем всё внутри них будет зачищено.

Форсировать события, по мнению собеседника издания, можно лишь в одном случае: если украинская армия ночью снимется со своих позиций и уйдёт.

Сейчас же противника лучше взять в осаду, чтобы у него возникли проблемы со снабжением, а затем спокойно, с меньшими потерями его разгромить, заключил командир "Пятнашки".

Ранее военкор Семён Пегов, ссылаясь на данные разведки, заявил, что силы ВСУ под Авдеевкой в полтора-два раза больше, чем был гарнизон в Мариуполе.