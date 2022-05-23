EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Максим Александров

Командир "Пятнашки" Авидзба: Авдеевку возьмут после окружения ВСУ в Донбассе

Силовые структуры

Никакой сложности в том, чтобы овладеть Авдеевкой, нет. Но возьмут её лишь тогда, когда ВСУ окажутся в общем котле в Донбассе. Такое мнение высказал командир интернациональной бригады "Пятнашка" Ахра Авидзба.

Командир "Пятнашки" Авидзба: Авдеевку возьмут после окружения ВСУ в Донбассе

Он заметил в интервью изданию "Украина.ру", что Авдеевка достаточно серьёзно укреплена, поэтому нет смысла штурмовать её в лоб.

По словам Авидзбы, стратегический замысел ВС России состоит в переброске сил, задействованных ранее в Мариуполе, на другие направления. В результате чего котлы должны сомкнуться через какое-то время, а затем всё внутри них будет зачищено.

Форсировать события, по мнению собеседника издания, можно лишь в одном случае: если украинская армия ночью снимется со своих позиций и уйдёт.

Сейчас же противника лучше взять в осаду, чтобы у него возникли проблемы со снабжением, а затем спокойно, с меньшими потерями его разгромить, заключил командир "Пятнашки".

Ранее военкор Семён Пегов, ссылаясь на данные разведки, заявил, что силы ВСУ под Авдеевкой в полтора-два раза больше, чем был гарнизон в Мариуполе.

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу россия украина донбасс
Sberbank
Новости
Боец ВСУ: командиры использовали солдат как приманку — "Мы просто стояли"
Миллиардер Дерипаска призвал помнить об опасности ядерной войны
Итоги первых допросов сдавшихся в плен с "Азовстали": поощраемый нацизм
Военкор Жданов: "В подземельях "Азовстали" прятались очень непростые люди"
Байден объявил о готовности США воевать с Китаем для защиты Тайваня
Украинские боевики бегут со своих позиций и уничтожают инфраструктуру
Пленный солдат: боевики ВСУ организовали химическую провокацию в Рубежном
Командир "Пятнашки" Авидзба: Авдеевку возьмут после окружения ВСУ в Донбассе
Джонсон пообещал Зеленскому добиться "разблокировки" экспорта украинского зерна
Российские военные уничтожили подразделение гаубиц ВСУ производства США
Популярное
Мир. Новости мира
Зеленский: одной из сильнейших армий мира ВС Украины "сломали хребет"

Со слов президента Незалежной, украинская армия одерживает одну победу за другой. А вскоре ВСУ и вовсе отбросят ВС России на первоначальные позиции.

Зеленский: одной из сильнейших армий мира ВС Украины "сломали хребет"
Норвегия отклонила призыв Польши делиться с Украиной прибылью от нефти и газа
Мир. Новости мира
Норвегия отклонила призыв Польши делиться с Украиной прибылью от нефти и газа
Мир. Новости мира
Генерал армии США Милли: риск серьёзного конфликта с Россией растёт
Силовые структуры
Аналитик Купер: группировке ВСУ в Лисичанске и Северодонецке наступает конец
Любовь Степушова Зеленский сдал полякам бывшую Украину Любовь Степушова Инна Новикова "Подземный гарнизон": Как хочется жить! О героях СССР и ушлёпках "Азовстали" Инна Новикова Игорь Буккер Олаф Шольц Украине: в ЕС не примем, но денег на оружие дадим Игорь Буккер
Силовые структуры
На Украине мгновенным ударом уничтожены минимум 50 единиц военной техники
Новости Украины
Зеленский сдал полякам бывшую Украину
WarGonzo: "В украинский Павлоград прибыло два батальона польской пехоты"
Силовые структуры
WarGonzo: "В украинский Павлоград прибыло два батальона польской пехоты"
Последние материалы
Байден объявил о готовности США воевать с Китаем для защиты Тайваня
Украинские боевики бегут со своих позиций и уничтожают инфраструктуру
Пленный солдат: боевики ВСУ организовали химическую провокацию в Рубежном
Командир "Пятнашки" Авидзба: Авдеевку возьмут после окружения ВСУ в Донбассе
Джонсон пообещал Зеленскому добиться "разблокировки" экспорта украинского зерна
Российские военные уничтожили подразделение гаубиц ВСУ производства США
Украина даст Польше право руководить, судить и наказывать
Минобороны: ВС РФ уничтожили более 100 взрывоопасных предметов на "Азовстали"
Генерал Террас предложил НАТО ввести в Чёрное море боевые корабли
Сдавшегося в плен "азовца"* Давида Касаткина отправят в Грозный
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников