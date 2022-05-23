Итоги первых допросов сдавшихся в плен с "Азовстали": поощраемый нацизм

Сдавшихся с "Азовстали" националистов и боевиков начали допрашивать.

По результатам работы следственных органов складывается следующая картина.

Почти все сдавшиеся в плен признают, что исповедуют националистическую идеологию, которая основана на героизации нацистских преступников и русофобии. Абсолютно любые преступления против русских и русскоязычного населения заведомо оправдывались "расовым превосходством украинцев над "руснёй".

"Азов"* получал прямое указание истязать и насиловать мирное население ЛДНР, а также всех жителей Мариуполя, кто “заподозрен в симпатиях к РФ”.

Пленные националисты утверждают, что президент Владимир Зеленский (а до него Порошенко) и правительство Украины не просто поощряли русофобю, но и активно насаждали в обществе.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.