Сдавшихся с "Азовстали" националистов и боевиков начали допрашивать.
По результатам работы следственных органов складывается следующая картина.
Почти все сдавшиеся в плен признают, что исповедуют националистическую идеологию, которая основана на героизации нацистских преступников и русофобии. Абсолютно любые преступления против русских и русскоязычного населения заведомо оправдывались "расовым превосходством украинцев над "руснёй".
"Азов"* получал прямое указание истязать и насиловать мирное население ЛДНР, а также всех жителей Мариуполя, кто “заподозрен в симпатиях к РФ”.
Пленные националисты утверждают, что президент Владимир Зеленский (а до него Порошенко) и правительство Украины не просто поощряли русофобю, но и активно насаждали в обществе.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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