Сдавшегося в плен "азовца"* Давида Касаткина отправят в Грозный

Среди боевиков, сдавшихся в плен в Мариуполе, оказался националист из "Азова"* Давид Касаткин.

Нацист по кличке "Химик" — сам уроженец Мариуполя. Лейтенант нацгвардии, командир взвода. Сатанист (в буквальном смысле), гитлерист, военный преступник, наркоман, палач и садист. Карателем стал в начале 2016 года — истязал и зверски убивал русских в Донбассе.

И своих убивал: в марте застрелил полковника ВСУ, в апреле выстрелил в затылок военнослужащему, который намеревался сдаться в плен, но заблудился в лабиринтах завода "Азовсталь".

"Прославился" нацист своим обращением к Рамзану Кадырову, где обещал расправиться с его близкими.

Будучи уверенным, что их спасут, Касаткин в соцсетях угрожал российским политикам и их родным. Правда, подчищать записи он стал с 14 мая, когда стало ясно, что сдача в плен неминуема. Но интересную информацию о себе нацист оставил.

Касаткина опознали по татуировкам, мелькавшим ранее на видео. Бафомет во всю спину, слоганы "Jedem das Seine", "Всех убить" и пр.

Как сообщает издание Rusvst, по последней информации — для продолжения следствия Касаткина отправят в Грозный.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.