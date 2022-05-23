Боец ВСУ: командиры использовали солдат как приманку — "Мы просто стояли"

Командование ВСУ выставляло бойцов на огневую позицию, используя людей как приманку, заявил украинский военнопленный. По его словам, делать ничего не требовалось, просто стоять "как мясо".

Как подчеркнул украинец, служили солдаты в основном как приманка для артиллерии.

"Моя и моих товарищей была конкретно задача — мы просто стояли как пушечное мясо, работала (Российская. — Прим.ред) артиллерия, чтобы просто украинская артиллерия могла по ним навестись. То есть украинская армия людей не щадила, отправляла тупо как мясо, чтобы увидеть противника артиллерию", — рассказал военнопленный.

Он уточнил, что после потери более 70% состава, к ним прислали подкрепление из недавно мобилизованных солдат, но группа осталась в резерве и в боях не участвовала.