Командование ВСУ выставляло бойцов на огневую позицию, используя людей как приманку, заявил украинский военнопленный. По его словам, делать ничего не требовалось, просто стоять "как мясо".
Как подчеркнул украинец, служили солдаты в основном как приманка для артиллерии.
"Моя и моих товарищей была конкретно задача — мы просто стояли как пушечное мясо, работала (Российская. — Прим.ред) артиллерия, чтобы просто украинская артиллерия могла по ним навестись. То есть украинская армия людей не щадила, отправляла тупо как мясо, чтобы увидеть противника артиллерию", — рассказал военнопленный.
Он уточнил, что после потери более 70% состава, к ним прислали подкрепление из недавно мобилизованных солдат, но группа осталась в резерве и в боях не участвовала.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Со слов президента Незалежной, украинская армия одерживает одну победу за другой. А вскоре ВСУ и вовсе отбросят ВС России на первоначальные позиции.