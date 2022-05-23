РФ уничтожила военную технику ВСУ под Житомиром

Российская армия под Житомиром уничтожила перебрасывавшееся в Донбасс вооружение и военную технику ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

На брифинге он отметил, что военные использовали высокоточные ракеты большой дальности морского базирования.

"В районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожено перебрасывавшееся в Донбасс вооружение и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ из Ивано-Франковска", — сказал Конашенков.

Кроме того, он добавил, что ВС РФ высокоточными ракетами воздушного базирования поразили четыре пункта управления, узел связи оперативно-тактической группы "Север" в районе населённого пункта Бахмут Донецкой Народной Республики, 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также шесть складов боеприпасов.

Ранее сообщалось, что бойцы ЛНР возобновили плотный огонь по позициям украинских националистов в Северодонецке.